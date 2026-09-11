В Самарской области задержали мужчину, с ножом напавшего на свою сожительницу

Житель Самарской области подозревается в покушении на убийство сожительницы В Самарской области задержали мужчину, с ножом напавшего на свою сожительницу

Москва11 сен Вести.В городе Новокуйбышевске Самарской области по подозрению в покушении на убийство задержан местный житель. Он совершил нападение на свою сожительницу с ножом и нанес ей несколько ударов, сообщает СК России по региону.

По версии следствия, фигурант … в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей несколько ударов ножом по различным частям тела написано в канале СК

Девушка смогла спастись, укрывшись в квартире соседей. Благодаря этому ей смогли вовремя вызвать скорую помощь, а прибывшие медики – стабилизировать состояние.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.