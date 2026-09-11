Москва11 сенВести.В городе Новокуйбышевске Самарской области по подозрению в покушении на убийство задержан местный житель. Он совершил нападение на свою сожительницу с ножом и нанес ей несколько ударов, сообщает СК России по региону.
По версии следствия, фигурант … в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей несколько ударов ножом по различным частям теланаписано в канале СК
Девушка смогла спастись, укрывшись в квартире соседей. Благодаря этому ей смогли вовремя вызвать скорую помощь, а прибывшие медики – стабилизировать состояние.
Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.