Камчадал подозревается в покушении на убийство знакомого СК: пьяный камчадал попытался убить знакомого из ревности

Москва19 авг Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 43 лет подозревается в покушении на убийство своего знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 августа 2026 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, расположенного по улице Котовского краевой столицы, на почве ревности и личных неприязненных отношений в ходе конфликта со своим знакомым нанес последнему множественные удары в область расположения жизненно-важных органов – голову и тело потерпевшего написали в пресс-службе

Потерпевший остался в живых, поскольку обвиняемого остановили, на место прибыла скорая помощь.

Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.