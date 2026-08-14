Житель Санкт-Петербурга арестован на Камчатке по подозрению в мошенничестве Петербуржец, похитивший обманом деньги жителя Камчатки, отправлен в СИЗО

Москва14 авг Вести.В Камчатском крае на два месяца заключен под стражу петербуржец, подозреваемый в тяжком преступлении, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Прибывший на Камчатку из Петербурга молодой мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления на территории Елизова. Так, в короткий период времени, он и другие неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, используя один из мессенджеров, путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие потерпевшему, в особо крупном размере отметили в пресс-службе

Мужчину задержали 11 августа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.