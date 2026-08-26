Житель Хабаровского края предстанет перед судом за покушение на убийство Пьяный хабаровчанин пытался убить приятеля, приревновав к нему жену

Москва26 авг Вести.Житель Хабаровского края 45 лет предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В начале июля обвиняемый распивал спиртное у себя дома вместе с супругой и их общим знакомым.

В ходе застолья мужчина уснул, а проснувшись, увидел, как на веранде его жена разговаривает с гостем. Приревновав ее к другу, злоумышленник прошел на кухню и взял нож, которым нанес потерпевшему несколько ударов в грудную клетку и живот. Несмотря на полученные повреждения, мужчина сумел покинуть квартиру и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив написали в пресс-службе

На время следствия мужчина был заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Хабаровского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.