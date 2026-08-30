СК завел дело на жителя Самары, который до смерти избил женщину

Мужчина из Самары насмерть избил свою сожительницу, возбуждено дело СК завел дело на жителя Самары, который до смерти избил женщину

Москва30 авг Вести.В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела после избиения своей сожительницы, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает Следком Самарской области.

Преступление произошло в ходе конфликта. Мужчина стал наносить по голове и телу 33-летней женщины удары металлическими и деревянными предметами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в канале самарского СК

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств преступления. Назначены экспертизы, ведутся следственные действия.