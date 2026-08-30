Москва30 авгВести.В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела после избиения своей сожительницы, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает Следком Самарской области.
Преступление произошло в ходе конфликта. Мужчина стал наносить по голове и телу 33-летней женщины удары металлическими и деревянными предметами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
В отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражунаписано в канале самарского СК
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств преступления. Назначены экспертизы, ведутся следственные действия.