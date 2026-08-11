Москва11 авгВести.Перед судом предстанет 32-летняя жительница Липецкой области, обвиняемая в смертельном избиении своей 76-летней бабушки. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По данным следствия, 24 мая обвиняемая, проживавшая со своей бабушкой и осуществлявшая уход за ней, в ходе конфликта избила пенсионерку руками по голове и телу.
В результате полученной тупой травмы грудной клетки потерпевшая скончалась … Вину в совершении преступления [фигурантка] признала и раскаялась в содеянном … Ее вина подтверждается собранными … доказательствами, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертизговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу .