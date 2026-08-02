Москва2 авгВести.В Приморье пенсионерку и вдову ветерана Великой Отечественной войны избила ее падчерица. Она потребовала отдать крупную сумму денег или продать дом. После избиения пожилая женщина была госпитализирована в больницу с травмой головы. Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.
Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения пенсионерки в Приморьеговорится в сообщении
Руководителю СУ СК России по Приморскому краю Э. А. Трубчику Э.А. поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.