Москва4 авгВести.В городе Артем в Приморском крае между падчерицей и вдовой ветерана Великой Отечественной войны произошел семейный конфликт. В результате падчерица применила насилие в отношении женщины. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Помимо этого, падчерица высказала потерпевшей угрозу убийством.
Расследуется уголовное дело по факту угрозы убийством вдове ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 119 УК РФ), а также самоуправства (ст. 330 УК РФ)отмечается в сообщении
Вдове ветерана ВОВ оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Падчерица скрылась с места преступления, ее ищут.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.