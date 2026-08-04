В Приморье падчерица угрожала убийством вдове ветерана ВОВ, возбуждено дело В Приморском крае падчерица угрожала убийством вдове ветерана ВОВ

Москва4 авг Вести.В городе Артем в Приморском крае между падчерицей и вдовой ветерана Великой Отечественной войны произошел семейный конфликт. В результате падчерица применила насилие в отношении женщины. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Помимо этого, падчерица высказала потерпевшей угрозу убийством.

Расследуется уголовное дело по факту угрозы убийством вдове ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 119 УК РФ), а также самоуправства (ст. 330 УК РФ) отмечается в сообщении

Вдове ветерана ВОВ оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Падчерица скрылась с места преступления, ее ищут.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.