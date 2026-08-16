Житель Казани избил 74-летнюю тещу ногами по голове и столкнул ее с лестницы

Житель Казани избил тещу ногами по голове и столкнул ее с лестницы Житель Казани избил 74-летнюю тещу ногами по голове и столкнул ее с лестницы

Москва16 авг Вести.Житель Казани убил 74-летнюю тещу, избив ее ногами по голове и столкнув с лестницы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Татарстан.

Трагедия произошла ночью 10 августа в подъезде одного из домов на улице Айдарова.

По версии следствия, обвиняемый после совместного распития алкоголя с 74-летней тещей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил ее ногами по голове и столкнул с лестницы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

45-летнему жителю Казани предъявлено обвинение … [по] ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) … В отношении … [него] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.