Москва16 авгВести.Житель Казани убил 74-летнюю тещу, избив ее ногами по голове и столкнув с лестницы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Татарстан.
Трагедия произошла ночью 10 августа в подъезде одного из домов на улице Айдарова.
По версии следствия, обвиняемый после совместного распития алкоголя с 74-летней тещей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил ее ногами по голове и столкнул с лестницы. От полученных травм женщина скончалась на месте.
45-летнему жителю Казани предъявлено обвинение … [по] ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) … В отношении … [него] избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.