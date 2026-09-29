Москва29 сенВести.В городе Сибай в Башкирии произошла трагедия, в результате которой молодой человек погиб, а девушка попала в реанимацию, сообщает Baza.
По данным издания, в квартире 19-летний парень по имени Тимур набросился с ножом на свою 17-летнюю девушку-студентку и нанес ей многочисленные ранения. После этого молодой человек поджег жилье. Огонь потушили сотрудники экстренных служб, оперативно прибывшие на место происшествия.
Тимур скончался от тяжелых ожогов, а девушку госпитализировалипишет паблик
Пострадавшая находится в реанимации после остановки сердца. Сейчас она на ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое.
По информации Baza, погибший парень посещал психиатра и принимал антидепрессанты. Ранее бывало, что он вел себя неадекватно.