В Башкирии парень напал на девушку с ножом, поджег квартиру и умер от ожогов

Житель Башкирии погиб после нападения на возлюбленную и поджога В Башкирии парень напал на девушку с ножом, поджег квартиру и умер от ожогов

Москва29 сен Вести.В городе Сибай в Башкирии произошла трагедия, в результате которой молодой человек погиб, а девушка попала в реанимацию, сообщает Baza.

По данным издания, в квартире 19-летний парень по имени Тимур набросился с ножом на свою 17-летнюю девушку-студентку и нанес ей многочисленные ранения. После этого молодой человек поджег жилье. Огонь потушили сотрудники экстренных служб, оперативно прибывшие на место происшествия.

Тимур скончался от тяжелых ожогов, а девушку госпитализировали пишет паблик

Пострадавшая находится в реанимации после остановки сердца. Сейчас она на ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое.

По информации Baza, погибший парень посещал психиатра и принимал антидепрессанты. Ранее бывало, что он вел себя неадекватно.