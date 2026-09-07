Житель Башкирии, сжегший в квартире жену и тещу, осужден на 16 лет колонии

Житель Башкирии, сжегший жену и тещу, осужден на 16 лет Житель Башкирии, сжегший в квартире жену и тещу, осужден на 16 лет колонии

Москва7 сен Вести.В Башкортостане 68-летний местный житель, который сжег свою жену и тещу, осужден на 16 лет колонии. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 16 мая 2025 года в квартире в селе Дуслык. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 62-летней супругой из-за злоупотребления им спиртными напитками. Тогда фигурант облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег — от полученных ожогов пострадавшая скончалась в больнице. Также от отравления продуктами горения погибла 86-летняя теща мужчины.

Квартира полностью сгорела, ко всему прочему, было повреждено соседнее жилище. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам имущества, превысила 720 тыс.рублей.

[Фигурант] признан виновным в убийстве двух лиц, в том числе беспомощного, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (пп. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчину приговорили к 16 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.