Москва7 сенВести.Житель Белогорска Амурской области осужден за умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, сообщается MAX-канале надзорного ведомства региона.
Суд признал мужчину виновным и назначил 3 года лишения свободы условно и взыскал с осужденного сумму причиненного ущербаотмечается в сообщении
Установлено, что в мае 2026 года ночью осужденный увидел автомобиль сестры бывшей жены и решил его поджечь. Мужчина в гараже взял бутылку с растворителем, вылил его на капот автомобиля и поджег. Ущерб составил более 750 тысяч рублей.