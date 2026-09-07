Три года условно получил житель Приамурья за поджог автомобиля свояченицы

Житель Приамурья осужден за поджог автомобиля свояченицы Три года условно получил житель Приамурья за поджог автомобиля свояченицы

Москва7 сен Вести.Житель Белогорска Амурской области осужден за умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, сообщается MAX-канале надзорного ведомства региона.

Суд признал мужчину виновным и назначил 3 года лишения свободы условно и взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба отмечается в сообщении

Установлено, что в мае 2026 года ночью осужденный увидел автомобиль сестры бывшей жены и решил его поджечь. Мужчина в гараже взял бутылку с растворителем, вылил его на капот автомобиля и поджег. Ущерб составил более 750 тысяч рублей.