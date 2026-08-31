Москва31 авгВести.Государственный обвинитель потребовал приговорить 68-летнего жителя Туймазинского района к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Мужчина обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, в мае минувшего года будущий фигурант расследования, находившийся в состоянии опьянения, поругался с супругой.
Испытывая личные неприязненные отношения, он облил ее и коридор квартиры бензином и поджегговорится в сообщении ведомства, опубликованного в MAX
Погибли два человека – жена обвиняемого и ее мать. Отмечается, что 86-летняя пожилая женщина в силу возраста и состояния здоровья была малоподвижна.
Также в результате пожара было повреждено соседнее помещение, ущерб составил более 720 тысяч рублей.