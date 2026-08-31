В Башкирии судят мужчину, который сжег жену и 86-летнюю тещу

Обвинение запросила 22 года колонии для жителя Башкирии, сжегшего тещу и жену В Башкирии судят мужчину, который сжег жену и 86-летнюю тещу

Москва31 авг Вести.Государственный обвинитель потребовал приговорить 68-летнего жителя Туймазинского района к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Мужчина обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, в мае минувшего года будущий фигурант расследования, находившийся в состоянии опьянения, поругался с супругой.

Испытывая личные неприязненные отношения, он облил ее и коридор квартиры бензином и поджег говорится в сообщении ведомства, опубликованного в MAX

Погибли два человека – жена обвиняемого и ее мать. Отмечается, что 86-летняя пожилая женщина в силу возраста и состояния здоровья была малоподвижна.

Также в результате пожара было повреждено соседнее помещение, ущерб составил более 720 тысяч рублей.