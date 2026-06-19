Виновника пожара с тремя погибшими в Псковской области осудили на 2 года условно

Жителя Псковской области осудили за пожар с тремя погибшими Виновника пожара с тремя погибшими в Псковской области осудили на 2 года условно

Москва19 июн Вести.Виновника пожара с тремя погибшими в Псковской области приговорили к условному сроку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, причинившего смерть по неосторожности супруге, знакомому и соседке… Назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года с применением испытательного срока говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 23 января 2026 года в многоквартирном доме в Новосокольническом районе. По данным следствия, возгорание началось из-за неосторожного обращения мужчины с огнем. В результате от отравления угарным газом на месте скончались приятель, который находился в гостях, и соседка. Супруга фигуранта получила серьезные ожоги и умерла в больнице.