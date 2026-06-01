Жителя Тюменской области осудили за пожар, в котором погиб человек

Москва1 июн Вести.Жителя Тюменской области осудили на 8 месяцев ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, мужчина устроил пожар, в котором погиб человек.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил Владиславу Климентьеву наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев с установлением соответствующих ограничений говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурант уснул, бросив непотушенную сигарету у себя в квартире. В результате загорелись шторы, огонь с которых перекинулся на конструкции и квартиру на втором этаже. Проснувшись, виновник вышел на улицу. Его сосед получил смертельное отравление окисью углерода.

Отмечается, что подсудимый раскаялся в содеянном. Среди смягчающих обстоятельств указывается наличие третьей группы инвалидности и содействие следствию.