Житель Татарстана поджег дом с родственниками, погибли его родители Житель Татарстана поджег дом с родственниками, возбуждено уголовное дело

Москва12 авг Вести.Житель Татарстана поджег дом, в котором находились его родственники, в результате противоправных действий погибли родители мужчины, еще 3 человека пострадали. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ночью 12 августа в ходе тушения пожара в одном из частных домов в поселке Новые Чечкабы были обнаружены тела мужчины и женщины 1946 и 1949 гг. р. Кроме того, с ожогами в больницу доставлены их сын с супругой и 16-летний внук.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по п.п. "а, е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). В совершении преступления подозревается 51-летний сын хозяев дома, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.