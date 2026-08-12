Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в частном доме в Татарстане

Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в доме в Татарстане Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в частном доме в Татарстане

Москва12 авг Вести.Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в частном двухэтажном доме в селе Новые Чечкабы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в доме №16 на улице Свободы.

Сообщение о пожаре поступило в 23.28 мск 11 августа. Спасатели прибыли на место в 23.53 мск и установили, что горение происходит на первом этаже. Уже спустя 6 минут пожар был локализован на 80 кв.м.

В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших - мужчины 1946 г.р. и женщины 1949 г.р. Также были спасены очевидцами 3 пострадавших, в том числе 1 несовершеннолетний - мужчина 1975 г.р., женщина 1981 г.р., юноша 2009 г.р. Пострадавшие госпитализированы в Буинскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В 00.18 мск зафиксирована ликвидация открытого горения.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.