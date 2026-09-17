SHOT: спасавшаяся от пожара девушка сорвалась с подоконника и погибла в Тюмени

Во время пожара в Тюмени девушка повисла на окне, но сорвалась вниз и погибла SHOT: спасавшаяся от пожара девушка сорвалась с подоконника и погибла в Тюмени

Москва17 сен Вести.В Тюмени сегодня ранним утром произошел пожар в квартире на 9 этаже дома по улице Новоселов, в результате которого погибла девушка и еще один человек пострадал, пишет SHOT.

По данным издания, причиной возгорания стал стоявший на зарядке и взорвавшийся аккумулятор самоката. В результате огонь распространился на 9 "квадратов", перекинулся в подъезд и вырвался наружу из окна.

Находившиеся в квартире девушка и юноша пытались спастись через окно. Оба повисли снаружи. Мужчина смог продержаться дольше и перебраться в квартиру этажом ниже.

Девушка сорвалась буквально в момент приезда пожарной машины и погибла говорится в публикации

По словам соседей, она была беременна. Всего из дома эвакуировали 12 человек.