Москва17 сенВести.Выпавшая из окна горящей квартиры в Тюмени 19-летняя девушка была беременна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что она вышла замуж в феврале этого года.
По данным издания, трагедия произошла около семи часов утра. Жители дома проснулись из-за сработавшей сигнализации, во многих квартирах появился дым, и люди вышли на улицу. Девушка с девятого этажа выйти не успела и свесилась из окна, пытаясь спастись от огня.
Раздался хлопок. Сначала никто не понял, что это был за звук. Оказалось, это звук падения девушки, которая разбилась насмертьцитирует собеседницу РЕН ТВ
По имеющимся данным, 22-летний муж погибшей сейчас в больнице.