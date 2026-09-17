Выпавшая из окна горящей квартиры в Тюмени девушка оказалась беременной

Девушка, сорвавшаяся с девятого этажа во время пожара в Тюмени, была беременна Выпавшая из окна горящей квартиры в Тюмени девушка оказалась беременной

Москва17 сен Вести.Выпавшая из окна горящей квартиры в Тюмени 19-летняя девушка была беременна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что она вышла замуж в феврале этого года.

По данным издания, трагедия произошла около семи часов утра. Жители дома проснулись из-за сработавшей сигнализации, во многих квартирах появился дым, и люди вышли на улицу. Девушка с девятого этажа выйти не успела и свесилась из окна, пытаясь спастись от огня.

Раздался хлопок. Сначала никто не понял, что это был за звук. Оказалось, это звук падения девушки, которая разбилась насмерть цитирует собеседницу РЕН ТВ

По имеющимся данным, 22-летний муж погибшей сейчас в больнице.