Москва7 сенВести.Суд в Тюменской области вынес приговор жительнице Ярковского муниципального округа, признав ее виновной в покушении на убийство своей семимесячной внучки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Установлено, что 8 марта этого года нетрезвая женщина скинула с лестничной клетки свою семимесячную внучку, которая никак не засыпала. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Кроме того, женщине предстоит выплатить 700 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
Приговор в законную силу не вступил.