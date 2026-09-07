В Тюменской области женщине дали срок за попытку убийства семимесячной внучки

Жительницу Тюменской области осудили за попытку убийства семимесячной внучки В Тюменской области женщине дали срок за попытку убийства семимесячной внучки

Москва7 сен Вести.Суд в Тюменской области вынес приговор жительнице Ярковского муниципального округа, признав ее виновной в покушении на убийство своей семимесячной внучки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что 8 марта этого года нетрезвая женщина скинула с лестничной клетки свою семимесячную внучку, которая никак не засыпала. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Кроме того, женщине предстоит выплатить 700 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.