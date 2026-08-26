Перед судом предстанет жительница Воронежской области, истязавшая внучку Под суд пойдет жительница Воронежской области, истязавшая 11-летнюю внучку

Москва26 авг Вести.Перед судом предстанет 59-летняя жительница села Манино, которая истязала свою 11-летнюю внучку и угрожала ей убийством. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Воронежской области.

Как установлено, с 15 февраля по 18 апреля фигурантка в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни высказывала 11-летней внучке угрозы убийством, систематически применяла к ней насилие и оскорбляла, причиняя тем самым физические и нравственные страдания.

Завершено расследование уголовного дела … [Женщина] обвиняется … [по] ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание … несовершеннолетнего или лица, … находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного) – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.