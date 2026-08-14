Жительница Приангарья осуждена за покушение на убийство обидчика ее сожителя Жительница Тулуна получила срок за попытку убить обидчика ее сожителя

Москва14 авг Вести.Ранее судимая жительница Тулуна 29 лет получила 6 лет 8 месяцев колонии за покушение на убийство обидчика ее сожителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в мессенджере МАХ.

По данным прокуратуры, вечером 6 августа 2025 года сожитель осужденной и потерпевший вступили в конфликт, повлекший драку.

… подсудимая, будучи беременной, в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась ножом. После чего на почве внезапно возникшей личной неприязни нанесла не менее двух ударов в грудную клетку и шею 18-летнему оппоненту сожителя. Смерть молодого человека не наступила ввиду вмешательства свидетелей, которые, удерживая осужденную на диване, забрали у нее нож и вызвали скорую помощь написали в пресс-службе

Вину женщина не признала. По совокупности преступлений она приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взята под стражу в зале суда.

Ее ребенок передан органам опеки и попечительства.