Суд отменил забайкалке отсрочку наказания и отправил ее в колонию Забайкалка отправится отбывать наказание, поскольку ребенка у нее изъяли

Москва11 авг Вести.Суд в Забайкальском крае отменил жительнице села Кыра отсрочку наказания, которое она получила из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, и отправил ее в колонию, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в мессенджере МАХ.

Два года назад женщина вмешалась в драку двух мужчин, с которыми выпивала, и нанесла одному из них удар ножом в живот. Ее приговорили к трем годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако отсрочили наказание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В судебном заседании представитель уголовно-исполнительной инспекции заявила, что с осужденной неоднократно проводись профилактические беседы, её предупреждали об ответственности, но она продолжала уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Проверка показала, что женщина и ее ребенок проживают в антисанитарных условиях, угрожающих здоровью несовершеннолетнего. Органами опеки он был изъят из семьи отметили в пресс-центре

В связи с этим суд отменил горе-матери отсрочку. Женщина взята под стражу в зале суда.