Жительница Нижнего Тагила осуждена за покушение на убийство знакомого 20-летнюю жительницу Нижнего Тагила обвинили в покушении на убийство знакомого

Москва15 июл Вести.Суд Нижнего Тагила признал 20-летнюю местную жительницу виновной в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД в социальной сети "ВКонтакте".

Информация о ножевом ранении поступила в отдел полиции утром 7 июля 2025 года от одного из друзей потерпевшего, а также из местного медучреждения, куда с колото-резаным ранением шеи был доставлен пострадавший, уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранним утром 7 июля 2025 года осужденная нанесла ножевое ранение в шею своему знакомому 2007 года рождения, когда тот спал. После этого девушка скрылась, полагая, что довела преступный умысел до конца сказано в публикации

Однако мужчина выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

В сообщении уточняется, что преступлению предшествовал конфликт между молодыми людьми.