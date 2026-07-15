Москва15 июлВести.Суд Нижнего Тагила признал 20-летнюю местную жительницу виновной в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД в социальной сети "ВКонтакте".
Информация о ножевом ранении поступила в отдел полиции утром 7 июля 2025 года от одного из друзей потерпевшего, а также из местного медучреждения, куда с колото-резаным ранением шеи был доставлен пострадавший, уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранним утром 7 июля 2025 года осужденная нанесла ножевое ранение в шею своему знакомому 2007 года рождения, когда тот спал. После этого девушка скрылась, полагая, что довела преступный умысел до концасказано в публикации
Однако мужчина выжил благодаря своевременно оказанной помощи.
В сообщении уточняется, что преступлению предшествовал конфликт между молодыми людьми.