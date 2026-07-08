Женщина из Подмосковья в споре из-за перца метнула нож в друга и убила его

В Подмосковье женщина зарезала друга, поспорив с ним из-за перца для салата Женщина из Подмосковья в споре из-за перца метнула нож в друга и убила его

Москва8 июл Вести.В Подмосковье 44-летняя женщина случайно убила друга, метнув в него нож во время приготовления салата. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, 41-летний мужчина из Узбекистана пришел к знакомой в гости в ноябре 2025 года. Они начали готовить салат и поссорились. Женщина резала перец, а мужчина чистил лук. Ему не понравилось, как заточен нож, и он попросил подругу отдать свой.

Женщина стала настаивать, что почистить перец нужно в первую очередь. Разгорелся спор, подруга вспылила и со словами "Держи свой нож" резко метнула его в сторону приятеля говорится в публикации

Нож вонзился прямо в грудь, и почти сразу мужчина скончался. Женщина вытащила лезвие и вызвала скорую помощь, но спасти его уже не удалось.

Зюзинский суд приговорил обвиняемую к 6,5 года заключения в колонии общего режима.