Москва24 мая Вести.В городе Сафоново Смоленской области следователи возбудили уголовное дело против супружеской пары, убившей своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области.

В ночь на 19 мая супружеская пара -37-летняя женщина и ее 42-летний муж выпивали со своим знакомым у него на квартире. В конце вечера все попрощались, но через какое-то время супруги вернулись в квартиру, дверь которой оказалась не заперта. Они вошли внутрь и украли из холодильника продукты: котлеты, пельмени и курицу. В этот момент на кухню зашёл хозяин квартиры. Между ним и пришедшими вспыхнула ссора.

В ходе конфликта женщина схватила нож, ее супруг перехватил оружие и нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область шеи. Далее злоумышленница взяла деревянную скалку и нанесла мужчине не менее двух ударов по голове и лицу, после чего обвиняемые скрылись, забрав с собой похищенные продукты говорится в сообщении

От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемых задержали и по решению суда поместили под стражу.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося и собирают доказательства для возбуждения уголовного дела.