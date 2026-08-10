Хабаровчанка получила 10 лет за попытку избавиться от новорожденной внучки

Жительница Хабаровского края получила 10 лет за покушение на убийство внучки Хабаровчанка получила 10 лет за попытку избавиться от новорожденной внучки

Москва10 авг Вести.Жительница города Юности 53 лет проведет следующие десять лет в колонии общего режима за покушение на убийство новорожденной внучки, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в июне 2024 года осужденная, купила для своей дочери незарегистрированные в России таблетки иностранного производства, которые были предназначены для медикаментозного аборта. Девушка принимала лекарства по схеме, предложенной матерью, что привело к началу родовой деятельности написали в пресс-службе

Нетрезвая женщина сама приняла у дочери роды в дачном поселке.

Она была убеждена, что родился недоношенный, но жизнеспособный ребенок. Злоумышленница обмотала младенца простыней, отнесла его на территорию одного из соседних участков и спрятала среди растений. Считая, что без должного ухода новорожденный не выживет, она покинула место происшествия отметили в надзорном ведомстве

Преступный умысел фигурантка выполнить не смогла: ребенок скончался от внутриутробной гипоксии, о чем женщин не знала.

Суд назначил виновной наказание виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.