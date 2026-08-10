Москва10 авгВести.Жительница города Юности 53 лет проведет следующие десять лет в колонии общего режима за покушение на убийство новорожденной внучки, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в июне 2024 года осужденная, купила для своей дочери незарегистрированные в России таблетки иностранного производства, которые были предназначены для медикаментозного аборта. Девушка принимала лекарства по схеме, предложенной матерью, что привело к началу родовой деятельностинаписали в пресс-службе
Нетрезвая женщина сама приняла у дочери роды в дачном поселке.
Она была убеждена, что родился недоношенный, но жизнеспособный ребенок. Злоумышленница обмотала младенца простыней, отнесла его на территорию одного из соседних участков и спрятала среди растений. Считая, что без должного ухода новорожденный не выживет, она покинула место происшествияотметили в надзорном ведомстве
Преступный умысел фигурантка выполнить не смогла: ребенок скончался от внутриутробной гипоксии, о чем женщин не знала.
Суд назначил виновной наказание виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.