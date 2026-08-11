Жительница Сергиева Посада обвиняется в покушении на убийство 3-летней дочери

Жительница Сергиева Посада столкнула 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа Жительница Сергиева Посада обвиняется в покушении на убийство 3-летней дочери

Москва11 авг Вести.Жительница Сергиева Посада, столкнувшая 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа, обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Московской области.

Инцидент произошел 10 августа на ул. Московское шоссе.

По данным следствия, 27-летняя обвиняемая находилась в квартире с двумя детьми. Позднее она столкнула через ограждение балкона свою дочь с высоты девятого этажа. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На допросе у следователя женщина признала свою вину, однако мотивы совершения преступления пояснить не смогла. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения … Предъявлено обвинение … местной жительнице в покушении на убийство 3-летней дочери (ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, изучены записи с камер наружного видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, молекулярно-генетической и биологической экспертиз.

В Прокуратуре Московской области добавили, что в момент совершения преступления обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.