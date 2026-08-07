Москва7 авгВести.Фрагмент потолка упал на спящую москвичку. 38-летняя женщина чудом уцелела, пишет MK.RU.
По сведениям издания, инцидент произошел в ночь на пятницу на севере столицы – в доме на улице Базовская.
Во время сна хозяйка квартиры почувствовала, как на ее лицо стали падать крошки, а затем услышала треск на потолке.
Она успела проснуться и скатиться с кровати на пол, благодаря чему не пострадала. После на постель упали куски бетонаговорится в публикации
По словам жильцов, дом давно не ремонтировали, и они предъявляли претензии к состоянию коммуникаций.
Что касается семьи, в квартире которой случилось это ЧП, то она находится в сильном в стрессе и панике. Люди опасаются, что потолок продолжит падать.