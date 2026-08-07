На москвичку во время сна обрушились куски потолка

Кусок потолка рухнул на москвичку во время сна На москвичку во время сна обрушились куски потолка

Москва7 авг Вести.Фрагмент потолка упал на спящую москвичку. 38-летняя женщина чудом уцелела, пишет MK.RU.

По сведениям издания, инцидент произошел в ночь на пятницу на севере столицы – в доме на улице Базовская.

Во время сна хозяйка квартиры почувствовала, как на ее лицо стали падать крошки, а затем услышала треск на потолке.

Она успела проснуться и скатиться с кровати на пол, благодаря чему не пострадала. После на постель упали куски бетона говорится в публикации

По словам жильцов, дом давно не ремонтировали, и они предъявляли претензии к состоянию коммуникаций.

Что касается семьи, в квартире которой случилось это ЧП, то она находится в сильном в стрессе и панике. Люди опасаются, что потолок продолжит падать.