Москва12 авгВести.Арестована 27-летняя жительница Сергиева Посада, столкнувшая 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
Ночью 10 августа обвиняемая находилась с двумя детьми в квартире дома, расположенном на ул. Московское шоссе, в состоянии алкогольного опьянения. Женщина столкнула через ограждение балкона свою дочь с высоты 9-го этажа. Девочка выжила, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).
Обвиняемой … избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Вину в инкриминируемом деянии женщина признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.