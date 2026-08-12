Арестована жительница Сергиева Посада, столкнувшая дочь с балкона 9-го этажа Арестована жительница Сергиева Посада, столкнувшая 3-летнюю дочь с 9-го этажа

Москва12 авг Вести.Арестована 27-летняя жительница Сергиева Посада, столкнувшая 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Ночью 10 августа обвиняемая находилась с двумя детьми в квартире дома, расположенном на ул. Московское шоссе, в состоянии алкогольного опьянения. Женщина столкнула через ограждение балкона свою дочь с высоты 9-го этажа. Девочка выжила, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).

Обвиняемой … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Вину в инкриминируемом деянии женщина признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.