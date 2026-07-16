Продлен арест устроившей пьяное ДТП в Москве, в результате которого погибли двое

Продлен арест устроившей пьяное ДТП в Москве, в результате которого погибли двое Продлен арест устроившей пьяное ДТП в Москве, в результате которого погибли двое

Москва16 июл Вести.Таганский районный суд Москвы продлил на 2 месяца арест женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

[Продлен] на два месяца срок содержания под стражей в отношении Владимировой Анны Константиновны, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

На улице Садово-Черногрязская 20 апреля водитель Mercedes на высокой скорости столкнулась с электровелосипедом и рядом транспортных средств. На следующий день женщина была арестована.