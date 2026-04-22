MSK1.RU: виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала

Москва22 апр Вести.Анна Владимирова, арестованная по делу об аварии в центре Москвы, в которой погибли два человека, является внучкой экс-советника министра обороны генерала Николая Аброськина. Об этом стало известно изданию MSK1.RU.

Мать предполагаемой виновницы работает проректором Московского педагогического университета (МПГУ) Татьяны Владимировой.

Авария произошла поздно вечером 20 апреля. 29-летняя женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На огромной скорости она сбила курьера на электровелосипеде и протаранила ряд машин.

Суд заключил Владимирову под стражу на два месяца.