Москва19 июлВести.В многоквартирном доме в Тюмени произошел пожар. Огонь возник в квартире на 4 этаже, в результате чего травмы получил один ребенок, сообщает региональное МЧС.
Сообщение о воспламенении в жилом помещении поступило вечером 19 июля. Загорелась квартира дома №5 по улице Абдуллина.
Из задымленных помещений эвакуированы 10 человек, спасен 21 (из них 9 детей). Один ребенок получил травмынаписано в канале ведомства в MAX
Пожар был потушен на 10 квадратных метрах. С огнем боролись 30 сотрудников областного управления МЧС России и 7 единиц техники.