Ребенок получил травмы при пожаре в квартире многоэтажного дома в Тюмени

В Тюмени произошел пожар в квартире, один ребенок травмирован Ребенок получил травмы при пожаре в квартире многоэтажного дома в Тюмени

Москва19 июл Вести.В многоквартирном доме в Тюмени произошел пожар. Огонь возник в квартире на 4 этаже, в результате чего травмы получил один ребенок, сообщает региональное МЧС.

Сообщение о воспламенении в жилом помещении поступило вечером 19 июля. Загорелась квартира дома №5 по улице Абдуллина.

Из задымленных помещений эвакуированы 10 человек, спасен 21 (из них 9 детей). Один ребенок получил травмы написано в канале ведомства в MAX

Пожар был потушен на 10 квадратных метрах. С огнем боролись 30 сотрудников областного управления МЧС России и 7 единиц техники.