Четыре жителя Запорожской области пострадали при пожаре в квартире

В Запорожской области 4 человека пострадали при пожаре, из них двое – дети Четыре жителя Запорожской области пострадали при пожаре в квартире

Москва18 июн Вести.В городе Токмаке Запорожской области произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.

При пожаре в Токмаке пострадали 4 человека, в том числе двое детей сказано в канале министерства в MAX

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание и распространение огня было оперативно ликвидировано.

Одной из причин называется поджог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.