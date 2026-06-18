Москва18 июнВести.В городе Токмаке Запорожской области произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Возгорание произошло в одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.
При пожаре в Токмаке пострадали 4 человека, в том числе двое детейсказано в канале министерства в MAX
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание и распространение огня было оперативно ликвидировано.
Одной из причин называется поджог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.