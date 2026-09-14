Москва14 сенВести.В Хакасии возбуждено уголовное дело после гибели 8-летней девочки при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в MAX.
Трагедия произошла в ночь на 13 сентября в селе Зеленом Усть-Абаканского района.
В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме обнаружено тело 8-летней девочки с признаками термического воздействия огня и отравления продуктами горениясказано в сообщении
По предварительным данным, 12 сентября 2026 года супружеская пара вместе с детьми, в том числе с погибшим ребенком, приехала в гости к знакомому для празднования его дня рождения.
Гости остановились на ночлег во временной постройке, которая обогревалась тепловой пушкой. Ночью в помещении возник пожар. Из огня удалось выбраться только супругам и их младшей дочери. Старшая из-за сильного задымления и стремительного распространения огня остался в горящей постройке и погибла.
Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.