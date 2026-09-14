В Хакасии при пожаре погибла приехавшая в гости 8-летняя девочка

В Хакасии при пожаре погибла 8-летняя девочка В Хакасии при пожаре погибла приехавшая в гости 8-летняя девочка

Москва14 сен Вести.В Хакасии возбуждено уголовное дело после гибели 8-летней девочки при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в MAX.

Трагедия произошла в ночь на 13 сентября в селе Зеленом Усть-Абаканского района.

В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме обнаружено тело 8-летней девочки с признаками термического воздействия огня и отравления продуктами горения сказано в сообщении

По предварительным данным, 12 сентября 2026 года супружеская пара вместе с детьми, в том числе с погибшим ребенком, приехала в гости к знакомому для празднования его дня рождения.

Гости остановились на ночлег во временной постройке, которая обогревалась тепловой пушкой. Ночью в помещении возник пожар. Из огня удалось выбраться только супругам и их младшей дочери. Старшая из-за сильного задымления и стремительного распространения огня остался в горящей постройке и погибла.

Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.