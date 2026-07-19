Пожилая женщина и ребенок погибли во время пожара в Омской области

На пожаре в Омской области погибли бабушка с маленьким внуком Пожилая женщина и ребенок погибли во время пожара в Омской области

Москва19 июл Вести.В Москаленском районе Омской области произошел пожар, в котором погибли пожилая женщина и пятилетний ребенок. СК России по Омской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 18 июля во время пожара в одном из домов в с. Элита Москаленского района погибли 5-летний мальчик и его 63-летняя бабушка говорится в сообщении

Пока следователи рассматривают две возможные причины пожара: либо кто‑то неосторожно обращался с огнем, либо дом загорелся из-за неисправности электропроводки. Точную причину установят после экспертиз.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Кроме того, они проверят, как работали профилактические службы — их действиям дадут правовую оценку.