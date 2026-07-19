Москва19 июлВести.В Москаленском районе Омской области произошел пожар, в котором погибли пожилая женщина и пятилетний ребенок. СК России по Омской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, днем 18 июля во время пожара в одном из домов в с. Элита Москаленского района погибли 5-летний мальчик и его 63-летняя бабушкаговорится в сообщении
Пока следователи рассматривают две возможные причины пожара: либо кто‑то неосторожно обращался с огнем, либо дом загорелся из-за неисправности электропроводки. Точную причину установят после экспертиз.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Кроме того, они проверят, как работали профилактические службы — их действиям дадут правовую оценку.