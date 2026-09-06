Москва6 сенВести.В селе Амзя города Нефтекамска произошло возгорание в деревянном частном доме. В результате погибли три ребенка. Об этом сообщили в Следкоме Башкирии в мессенджере MAX.
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
После ликвидации горения в доме обнаружены тела троих детей 4, 6 и 12 лет. На место происшествия выехали следователи СК, сотрудники МВД и МЧСотмечается в сообщении
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины возгорания.