Трое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в селе Забайкальского края

Трое детей получили ожоги во время пожара в доме в Забайкальском крае Трое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в селе Забайкальского края

Москва5 сен Вести.Трое детей, 2014, 2015, 2017 гг.р., получили ожоги при пожаре в частном доме в селе Амитхаша — пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Дорожной вечером 4 сентября.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом был объят пламенем … Ожоги рук и ног получили трое детей … Пострадавшие … на момент прибытия огнеборцев уже покинули помещение и были госпитализированы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Огонь был потушен на площади 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.

Возможной причиной возгорания послужила разгерметизация газового баллончика для портативной газовой плитки.

Как добавили в МЧС, несовершеннолетние пострадавшие находились дома одни, без родителей.

Со слов старшего из пострадавших детей, они растопили печь в доме, на печке стояла портативная газовая плитка. Он в этот момент вышел в туалет, когда возвращался в дом, то услышал хлопок. Дом мгновенно охватило пламя сказано в материале

Экстренные службы были вызваны соседями.