После гибели малолетних детей на пожаре в Дагестане возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели троих детей на пожаре в Дагестане После гибели малолетних детей на пожаре в Дагестане возбуждено уголовное дело

Москва23 сен Вести.По факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в частном доме в Дагестане возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Избербашским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 23 сентября, в среду, в селе Инчхе Каякентского района. Тела погибших нашли после ликвидации возгорания.

На месте работают следственные органы. Детали, в том числе причины пожара, выясняются.