СК: тела погибших на пожаре в Дагестане детей нашли после тушения

Появились фото с места пожара в Дагестане, где погибли трое детей СК: тела погибших на пожаре в Дагестане детей нашли после тушения

Москва23 сен Вести.Следственные органы работают на месте пожара в Дагестане, в результате которого погибли трое малолетних детей. Как сообщает СУ СКР по республике, их тела нашли после тушения огня.

Трагедия произошла 23 сентября, в среду, в селе Инчхе Каякентского района.

По предварительным данным следствия, в частном домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела троих малолетних детей… Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия возникновения пожара говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.