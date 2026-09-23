Москва23 сенВести.Следственные органы работают на месте пожара в Дагестане, в результате которого погибли трое малолетних детей. Как сообщает СУ СКР по республике, их тела нашли после тушения огня.
Трагедия произошла 23 сентября, в среду, в селе Инчхе Каякентского района.
По предварительным данным следствия, в частном домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела троих малолетних детей… Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия возникновения пожараговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.