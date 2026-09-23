Власти помогут семье, потерявшей троих детей на пожаре в Дагестане

Щукин выразил соболезнования семье, потерявшей троих детей на пожаре в Дагестане Власти помогут семье, потерявшей троих детей на пожаре в Дагестане

Москва23 сен Вести.Врио главы Дагестана Федор Щукин выразил соболезнования семье, потерявшей на пожаре троих малолетних детей, и отметил, что власти окажут ей всю необходимую помощь и поддержку.

Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким малышей. Это невосполнимая утрата и огромное горе для всей нашей республики. Вся необходимая помощь и поддержка семье будут оказаны написал глава региона в мессенджере МАХ

Трагедия произошла 23 сентября, в среду, в частном доме, расположенном в селе Инчхе Каякентского района. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.