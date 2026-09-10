Щукин: все, что повреждено в Дагестане после атаки БПЛА, будет восстановлено

Власти Дагестана прокомментировали последствия атаки ВСУ на регион Щукин: все, что повреждено в Дагестане после атаки БПЛА, будет восстановлено

Москва10 сен Вести.Здания, которые были повреждены в Дагестане в результате атаки украинских беспилотников, будут восстановлены. Об этом заявил врио главы региона Федор Щукин.

Всё, что пострадало из-за вражеской атаки, восстановим. Главное — нет жертв и пострадавших. Поврежденную кровлю Аварского театра оперативно отремонтируем, чтобы наши артисты могли как можно скорее вернуться к репетициям и выходить на сцену, а зрители — посещать спектакли написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Щукин выразил уверенность, что восстановление будет проведено в кратчайшие сроки.

10 сентября украинские боевики с применением беспилотников попытались атаковать Дагестан, однако военнослужащие ВС РФ отразили вражескую атаку и уничтожили все воздушные цели. В результате падения обломков дронов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Они были оперативно потушены.