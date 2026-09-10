Горячая линия для обращений работает в Дагестане после атаки украинских БПЛА

Горячая линия для обращений работает в Дагестане после атаки БПЛА Горячая линия для обращений работает в Дагестане после атаки украинских БПЛА

Москва10 сен Вести.Горячая линия для обращений и оказания помощи работает в Дагестане после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами … Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Республики Дагестан работает горячая линия: тел. 8 (928) 514-05-00 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

10 сентября украинские боевики с применением беспилотников попытались атаковать Дагестан, однако военнослужащие ВС РФ отразили вражескую атаку и уничтожили все воздушные цели. В результате падения обломков дронов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Они были оперативно потушены.