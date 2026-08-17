Москва17 авгВести.На территории Дагестана сработала воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан. По возможности оставайтесь дома! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь 17 августа режим беспилотной опасности был объявлен в нескольких регионах России, включая Мордовию, Пензенскую и Нижегородскую область, а также Республику Крым.