В Дагестане сработала тревога из-за опасности атаки БПЛА Тревога из-за опасности атаки БПЛА сработала в Дагестане

Москва17 авг Вести.На территории Дагестана сработала воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан. По возможности оставайтесь дома! Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь 17 августа режим беспилотной опасности был объявлен в нескольких регионах России, включая Мордовию, Пензенскую и Нижегородскую область, а также Республику Крым.