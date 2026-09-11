Москва11 сенВести.Прокуратура Нижегородской области организовала горячую линию для граждан, чье имущество пострадало при атаке украинских беспилотников на Дзержинск, сообщили в надзорном ведомстве.
В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество повреждено от атаки беспилотных летательных аппаратов... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области организована горячая линиясказано в сообщении
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в результате падения обломков в Дзержинске пострадали многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, а также гражданские объекты.