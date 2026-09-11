Прокуратура организовала горячую линию после атаки БПЛА на Дзержинск

Нижегородская прокуратура организовала горячую линию после атаки БПЛА Прокуратура организовала горячую линию после атаки БПЛА на Дзержинск

Москва11 сен Вести.Прокуратура Нижегородской области организовала горячую линию для граждан, чье имущество пострадало при атаке украинских беспилотников на Дзержинск, сообщили в надзорном ведомстве.

В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество повреждено от атаки беспилотных летательных аппаратов... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области организована горячая линия сказано в сообщении

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в результате падения обломков в Дзержинске пострадали многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, а также гражданские объекты.