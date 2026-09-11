Москва11 сенВести.Обломки украинских беспилотников повредили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По информации главы региона, силы ПВО, Росгвардии и отряда "Барс-НН" отразили атаку 51 БПЛА.
По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинскенаписал Никитин
Он отметил, что обломков много, оценка ущерба продолжается. Сейчас на местах работают экстренные службы.
Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана необходимая помощь, заключил губернатор.