В Дзержинске обломки БПЛА повредили многоквартирные и частные дома

Многоквартирные и частные дома повреждены в Дзержинске из-за обломков БПЛА В Дзержинске обломки БПЛА повредили многоквартирные и частные дома

Москва11 сен Вести.Обломки украинских беспилотников повредили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации главы региона, силы ПВО, Росгвардии и отряда "Барс-НН" отразили атаку 51 БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске написал Никитин

Он отметил, что обломков много, оценка ущерба продолжается. Сейчас на местах работают экстренные службы.

Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана необходимая помощь, заключил губернатор.