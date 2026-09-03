Москва3 сенВести.Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область с применением беспилотников. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Предварительно, пострадавших нетговорится в публикации
Отмечается, что повреждения зафиксированы в нескольких округах. Так, в Белгородском округе пострадали автомобили и сгорел частный дом. В Шебекино огонь полностью уничтожил три автобуса, также повреждены частные дома, здание предприятия и автомобили.
В Борисовском, Валуйском, Губкинском, Краснояружском и Ракитянском округах пострадали частные дома, административные и складские здания, линии электропередачи.
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.