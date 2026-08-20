В Белгородской области БПЛА повредили дома и автомобили, жертв нет

В Белгородской области дроны атаковали дома и машины, пострадавших нет В Белгородской области БПЛА повредили дома и автомобили, жертв нет

Москва20 авг Вести.Беспилотники Вооруженные силы Украины продолжают атаковать населенные пункты на территории Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил оперативный штаб по региону на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Предварительно, пострадавших нет говорится в публикации

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от взрывов дронов пострадали остекление многоквартирного дома и автомобиль. В селе Дмитриевка и в селе Бобрава повреждены грузовик и трактор.

В поселке Октябрьский Белгородского округа взрывами дронов повреждены окна и кровли трех частных домов, а также надворная постройка. В селе Отрадное пострадали окна двух домов и хозпостройки, повреждены два автомобиля. В селе Нечаевка посечены фасад и окна частного дома, в селе Салтыково сгорел автомобиль. В селе Никольское повреждены кабины двух грузовиков, в селе Бессоновка пострадала сельхозтехника на предприятии. В поселке Малиновка выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома.

В Грайворонском округе в селе Смородино пробиты крыши и выбиты окна в двух частных домах, в селе Гора-Подол сгорел один дом. В селе Дорогощь повреждены окна двух домов и перебита линия электропередачи.

В Шебекинском округе повреждены грузовик и сельхозтехника, в Шебекино посечены две машины, в селе Сурково поврежден объект инфраструктуры, село временно обесточено.

Также повреждения зафиксированы в Борисовском, Валуйском и Краснояружском округах. Информация о других последствиях уточняется.