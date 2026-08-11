При атаках дронов зафиксированы разрушения в частных домах и на других объектах

В Белгородской области после атак БПЛА фиксируют разрушения, пострадавших нет При атаках дронов зафиксированы разрушения в частных домах и на других объектах

Москва11 авг Вести.В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников со стороны ВСУ — они наносят урон домам, автомобилям и различным объектам, сообщает оперштаб Белгородской области.

Из-за удара дрона в селе Таврово Белгородского округа в здании социального объекта возникло задымление — его удалось ликвидировать. В результате атаки повреждены фасад и остекление здания.

В селе Нечаевка беспилотник повредил частный дом: разбиты окна, повреждены фасад и крыша. В поселке Октябрьский от атаки дрона выбиты окна в трех частных домах и сгорел мотоцикл. Еще один беспилотник сдетонировал на предприятии — повреждено складское помещение.

В селе Бессоновка в результате ударов дронов получили повреждения два предприятия. В поселке Комсомольский БПЛАвзорвался на детской площадке, там поврежден игровой инвентарь. В поселке Дубовое дрон разорвался на территории коммерческого объекта: осколками посечены три автомобиля.

В городе Шебекино беспилотник сдетонировал о дорожное полотно — из‑за этого пострадало остекление социального объекта. Несколько других атак привели к тому, что в многоквартирном доме разбиты окна квартиры, сгорела машина и загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание оперативно потушили. В селе Ржевка Шебекинского округа от удара дрона пострадали фасад и окна коммерческого объекта, а также автомобиль.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации беспилотника повреждены остекление храма иконы Божией Матери "Знамение" и кровля социального объекта.

В Грайворонском округе в селе Дунайка беспилотник пробил кровлю частного дома, а в селе Смородино дрон сдетонировал рядом с жилым домом — в нем выбиты окна.

По предварительной информации, пострадавших во время атак нет.