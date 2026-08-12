В Белгородской области при атаках ВСУ повреждены соцобъекты и жилые дома

Оперштаб сообщил о последствиях атак на Белгородскую область В Белгородской области при атаках ВСУ повреждены соцобъекты и жилые дома

Москва12 авг Вести.Новые удары по территории Белгородской области нанесли БПЛА ВСУ. Подробности сообщает в MAX оперштаб региона.

В Грайвороне при детонации дрона повреждены окна в многоквартирном доме. В селе Смородино Грайворонского округа ударами FPV-дронов повредило кровлю, окна, забор и хозпостройку двух частных домов. В селе Дунайка и Мощеное у частных домов повреждены кровля, фронтон, окна.

В селе Борки Валуйского округа FPV-дрон атаковал социальный объект - повреждено остекление. В поселке Уразово в результате детонации дрона повреждена крыша здания. В селе Новая Симоновка беспилотник ударил по частному дому - повреждена кровля говорится в сообщении

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при детонации БПЛА повреждены окна и забор частного домовладения. На территории предприятия в поселке Пролетарский Ракитянского округа повреждено оборудование. В селе Илек-Кошары пострадали окна хозпостройки.

В селе Белянка Шебекинского округа поврежден трактор на территории предприятия. В Шебекино при детонации FPV-дрона у частного дома повреждено остекление. В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотники повредили крыши и окна двух частных домов.